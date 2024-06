Jovanotti è tornato a sorpresa sul palco 650 giorni dopo l'ultimo concerto

A quasi un anno di distanza dalla caduta in bici e a 650 giorni dall'ultimo live di “Beach Party 2022”, Jovanotti è finalmente tornato a esibirsi sul palco. L'artista lo ha fatto a sorpresa in occasione della prima edizione del Festival of the Sun, organizzato dall'amico produttore Rick Rubin a Casole d'Elsa, in provincia di Siena.