Jovanotti è stato dimesso dall'ospedale: “Ci ritroveremo e sarà pazzesco!”

Il 16 gennaio, Jovanotti è stato operato all'Humanitas di Milano per ricostruire il femore in seguito alla caduta in bici della scorsa estate. La prima operazione in Repubblica Dominicana, infatti, non aveva risolto la situazione. Dopo poco più di due settimane, l'artista è stato finalmente dimesso dall'ospedale ed è tornato a casa, da dove proseguirà il cammino verso il recupero e un futuro ritorno sul palco.