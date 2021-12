Jovanotti e gli auguri a Teresa: “Buon compleanno alla mia ragazza libera”

Teresa Cherubini, unica figlia nata dall'unione tra Lorenzo Jovanotti e Francesca Valiani, compie 23 anni. “La mia ragazza libera”, recita la didascalia scelta dal papà per augurarle un buon compleanno in questa giornata speciale: il messaggio accompagna una vecchia foto in bianco e nero con una piccola Teresa al mare, con i braccioli, sulle spalle di Jova.