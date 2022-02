Jovanotti con Elisa in “Palla al centro”: “Ho pensato subito al Beach Party”

Jovanotti però non aveva mai scritto canzoni per altri e in quel momento era impegnato con la lavorazione del disco “Lorenzo 1992”. Dopo qualche anno, ha rivisto quell'artista: “Non era più nel salotto di mia zia ma in uno show con luci e tutto. L’energia era la stessa, sempre selvatica solo più a fuoco. È una storia vera, di quelle che rendono la musica un mondo di promesse di lavoro di fortuna e di sogni e per questo non smettiamo di appassionarci. Siamo le onde di un mare grande, dice la canzone di Elisa che cantiamo insieme: È proprio così, è una mare grande”.