Jovanotti commenta la vittoria con Gianni Morandi nella serata delle cover

Sicuramente Gianni era felicissimo.

“Tantissimo, è molto felice del risultato. Ieri sera è stata una festa, una cosa imprevista. Per me è stata un’emozione enorme risalire su un palco. Poi si sono alzati tutti in piedi, volevo baciarli tutti! La cosa veramente pazzesca è il successo di ‘Apri tutte le porte’. Ieri, nella classifica generale, Gianni era al secondo posto, quindi stasera è una grande serata. Finché uno non entra nel clima di Sanremo, non si rende conto di quanto ci sia di fatto una gara. Noi la prendiamo sempre alla leggera ma, quando vedi che il pezzo piace e che la gente fa il tifo per te, diventi competitivo per forza! C’è comunque un rispetto enorme tra gli artisti: io stesso sono fan di moltissimi pezzi di questo Sanremo e ci sono anche molti artisti che stimo. Però stasera Gianni se la gioca, per cui di nuovo rinnovo l’invito…”