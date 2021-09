J-Ax, SurreAle: i feat con Meta e Sarcina, il Covid e il messaggio positivo di Sono un fan

Laffranchi: su Instagram ti sei lanciato con la rubrica 2 centesimi. Bando al politically correct, Ax in totale liberà… “La facevo nel 2015-16 su Facebook. In questi ultimi mesi ho visto tanti artisti tenere la bocca chiusa, tanti non dicono di essersi vaccinati perché hanno paura della shit storm su internet. Adesso che c'è la teoria del complotto per cui dicono 'Quanto ti pagano per dire che è giusto vaccinarsi?' Ti chiamano venduto. Vendersi è proprio tenere la bocca chiusa quando non ti conviene. Quindi ho detto 'Facciamo tornare i 2 centesimi per dire che non sono solo lo zio che fa un programma in prima serata ma sono uno che ha le sue idee e le vuole dire. Penso di poter usare la mia piattaforma per fare del bene. All'inizio della pandemia nessun giornalista stava scrivendo cosa stava succedendo negli ospedali; il giornalista che l'ha scritto probabilmente mi ha allungato la vita. In America 'my 2 cent' sono 'la mia opinione non richiesta'. Io non ho un movimento politico, non ci guadagno, anzi ci perdo. Il mio 2 centesimi che ha avuto più successo è quello in cui spiego sta cosa e rispondo a chi dice 'Perché voi cantanti pensate a far politica, cantate e basta'. Qualsiasi cosa fai è politica, l'avocado che ti mangi è politica, l'andare in bicicletta è politica. E anche sta cosa 'Quanto ti hanno pagato per fare lo spot sul vaccino?'. Niente, l'ho fatto perché l'ho provato sulla mia pelle e perché è l'unica arma che abbiamo”.