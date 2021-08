Anche i primi giorni di settembre non scherzano in quanto a emozioni. J-Ax infatti rivedrà i suoi fan: il 4 settembre li aspetterà alla Discoteca Laziale di Roma e l'8 al Mondadori Megastore di Milano (Piazza Duomo). Firmerà loro le copie di SurreAle e farà foto con loro. Sui social, J-Ax ha spiegato dettagliatamente come si potrà prendere parte a questi appuntamenti. "Per partecipare agli instore dovrete pre-ordinare il cd o il vinile nel punto vendita della Discoteca Laziale o presso la Mondadori di Piazza del Duomo a Milano. Dopo l'acquisto vi sarà assegnato un pass nominale con una fascia oraria, non modificabile, per evitare assembramenti e ricordatevi che senza mascherina non si può entrare", ha scritto.