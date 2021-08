J-Ax compie 49 anni. Fa un regalo ai fan: il nuovo singolo Sansone

Nel frattempo, è già stato diffuso online il video ufficiale di Sansone. La clip è irriverente, come le parole della canzone. I protagonisti sono J-Ax e il suo musicista Marco Arata, in arte Mark The Hammer. J-Ax canta in uno studio, perlopiù a torso nudo, mentre Mark The Hammer suona la chitarra e la batteria, nudo o in mutande, in diverse stanze di casa (bagno, cucina, doccia).