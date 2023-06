Italia Loves Romagna: i nomi nuovi del cast e la partecipazione di Amadeus

11 anni dopo “Italia Loves Emilia”, organizzato a Campovolo per sostenere i terremotati dell’Emilia-Romagna, la musica italiana si riunisce ancora per aiutare concretamente il territorio: “Non ho dubbi che anche stavolta in tanti vorranno essere accanto alla Romagna: insieme abbiamo ricostruito l’Emilia, lo stesso faremo in Romagna”, ha detto con convinzione Stefano Bonaccini, Presidente della Regione. I fondi raccolti grazie all’imminente concerto-evento, in particolare, saranno destinati ai progetti culturali delle province più colpite di Forlì, Cesena e Ravenna; da domani (22 giugno) e fino al 5 luglio, inoltre, sarà attivo il numero solidale 45538 per dare una mano anche da casa e donare attraverso SMS o chiamate da rete fissa.