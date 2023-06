Italia Loves Romagna: i momenti più belli e il video con tutti i duetti

Sul palco si sono alternati 18 artisti (qui ritratti nella foto di Cosimo Buccoleri), che hanno dato vita anche a duetti, alcuni già apprezzati e quindi attesissimi e altri del tutto inediti: Zucchero e Salmo hanno cantato “Diavolo in me”, Giorgia e Laura Pausini “You’ve got a friend”, Zucchero ha unito la sua voce anche a quella di Andrea Bocelli in “Miserere”, Rkomi si è esibito con i Negramaro, con Elodie e con Irama, mentre Tananai ha cantato “Gli anni” con Max Pezzali e “Piccola stella senza cielo” con Ligabue. Anche quest’ultimo ha duettato con Max Pezzali e con Elisa, che a sua volta ha duettato con Irama in “Ovunque sarai”. C’è poi stato il duetto di Emma con Fiorella Mannoia, che ha partecipato anche all’omaggio finale a Lucio Dalla, cantando “Vita” insieme ad Elodie e Gianni Morandi.