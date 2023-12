Irama & Rkomi in concerto a Milano: sono loro il vero metodo “No Stress”

Luci e fuochi accompagnano i brani più movimentati da Irama, da “Mediterranea” a “Nera”: “È un pezzo che ho amato, odiato e ballato, ma fa parte della mia crescita”, dice su quest’ultimo, a 5 anni dalla sua uscita. Allo stesso tempo, non manca il suo lato più intimo e profondo in brani come “A L I” (“certe canzoni mi trafiggono, altre mi rimangono addosso”) o “Dedicato a te”, interpretata prima seduto e poi in piedi su quel pianoforte che fa saltare in piedi tutti alle prime note di “Ovunque sarai”: le torce illuminano il Forum e Irama non può fare altro che fermarsi ad ascoltare l’iconico ritornello cantato dall’intero palazzetto.