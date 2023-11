Irama & Rkomi a RADIO ITALIA LIVE: gli ingredienti del concerto perfetto

Il progetto che i due artisti hanno realizzato insieme si intitola “No stress” ed è stato il pretesto per chiedere loro quali sono le cose da cui si sentono stressati: “A me stressa particolarmente non avere uno stress. Non so se mi spiego. Mi piace il movimento, no? Quindi, se avessi una giornata piatta davanti a me ad aspettarmi, mi inventerei qualcosa per renderla più difficoltosa”, ha svelato Rkomi. Anche se la risposta può sembrare paradossale, anche Irama la pensa allo stesso modo: “Il non fare è una cosa che anche a me stressa particolarmente. Spesso mentre fai non ti accorgi di niente. Sei concentrato solo sul tuo obiettivo e questa cosa aiuta molto. Diciamo che il fermarsi, il calmarsi… Le vacanze a me, per esempio, sono una cosa che paradossalmente un po’ mi stressano. Quindi meno vacanze faccio, più sono attivo e meno sono stressato”.