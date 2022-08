Irama, Ghali e Madame, Rocco Hunt: piovono dischi d’Oro e di Platino

Oro anche per “Camera 209” di Alessandra Amoroso & DB Boulevard e per “Pare” di Ghali con Madame. Ghali ha condiviso per l’occasione alcuni video risalenti allo scorso marzo: uno ritrae i due artisti in studio, al lavoro sul pezzo, l’altro un confronto tra i due. Ghali spiega perché gli piace parlare di traumi nei pezzi: “Pare” infatti guarda al bullismo con gli occhi del bullo senza voler giustificare ma con l’intenzione di capire. “Tutti abbiamo dei traimi, certe scelte sono prese in base agli spigoli su cui hai sbattuto nella tua vita. Joker ad esempio è stato massacrato ed è cresciuto così”, ha spiegato. Tornando alle certificazioni, Madame ha festeggiato anche il Platino per “Caos”, il brano che l’ha vista collaborare con Fabri Fibra e Lazza.