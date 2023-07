Irama e Rkomi: il debutto live ufficiale per la coppia più cool

“Ci siamo trovati in studio ad aprile e poi ci siamo ritrovati in America. Non c’era l’idea di fare un album ma è successo”. E proprio con “Hollywood”, il singolo che anticipa l’uscita di “No stress”, Irama e Rkomi iniziano il loro live, entrando al Foro Italico al grido di “Su le mani tutti!”. A fine canzone, da parte di Irama non manca l’occasione per mandare in delirio il pubblico togliendosi la maglietta.