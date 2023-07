Irama e Rkomi: i loro segreti “No stress” e le sfide a colpi di ping pong

“Tutte le cose migliori di questo album sono partite da me”, scherza subito per esempio Rkomi, parlando del disco “No Stress” in uscita venerdì 7 luglio. Poi torna serio: “Ho una brutta memoria! So che abbiamo fatto un brano, poi due, tre, quattro… da lì, è nata l’idea dell’album”. Irama definisce tutto molto “naturale”: “È stata un po’ una conseguenza della altre canzoni che avevamo fatto. Ci siamo sempre trovati bene, nella musica e al di là della musica”. L’ultima parola, però, è sempre di Rkomi: “Comunque, tutte le cose migliori le ho partorite io!”, conclude ridendo insieme all’amico.