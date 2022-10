Inizia la nuova stagione di RADIO ITALIA LIVE: scopri gli artisti!

Da venerdì 4 novembre torna l’appuntamento settimanale con RADIO ITALIA LIVE, il programma di musica dal vivo prodotto da Radio Italia solomusicaitaliana con le esibizioni live del più grandi artisti italiani. L’appuntamento è tutti i venerdì sera alle 21.00, in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it. La trasmissione vivrà in tempo reale anche sui profili social ufficiali di Radio Italia di Facebook, Instagram, Tik Tok e Twitter con l’hashtag #radioitalialive.