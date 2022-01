In attesa di Sanremo 2022, La Rappresentante di Lista posticipa il tour

La Rappresentante di Lista è nel vivo dei preparativi del Festival di Sanremo 2022, dove torna dopo la partecipazione dello scorso anno con il brano Amare. Questa volta gareggerà con la canzone Ciao Ciao. Durante la serata delle cover, Veronica e Dario proporranno Be my baby (delle The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra.