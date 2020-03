Grande amore a Musica che unisce con Il Volo, per l'Italia e la protezione civile: la scaletta del programma, che si può seguire su Radio Italia, continua con cantanti e ospiti, tutti insieme per raccogliere fondi a favore di chi affronta in prima linea l'emergenza Coronavirus (Covid-19).

I tre tenori de Il Volo Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble uniscono le loro voci a distanza, dalle città in cui si trovano, per Musica che unisce e per la protezione civile.

Grande Amore è la canzone con cui Il Volo ha vinto il Festival di Sanremo: questo brano continua ad emozionare sia gli italiani sia i fan del trio che accorrono ai loro concerti in giro per il mondo.

Questo il conto corrente messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile:

Banca Intesa Sanpaolo Spa - Filiale di Via del Corso, 226 Roma

IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387 – BIC: BCITITMM

Indicare nella causale: Musica che unisce