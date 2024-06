Il Volo, nuovo appuntamento dal vivo a Londra: data e biglietti

Il Volo non riesce proprio a stare lontano dal palco. Dopo Sanremo, le date tra aprile e maggio in Giappone e il poker all'Arena di Verona, il trio ha ripreso i concerti con l'appuntamento di qualche giorno fa (8 giugno) alle Terme di Caracalla di Roma, sold out per l'occasione. Dal 30 giugno, il tour estivo farà tappa a Cattolica (Rimini) per il primo dei tantissimi appuntamenti in programma in Italia.