Il Volo: l'amore, Zoolander e la valigia da giro del mondo. Videointervista

CONCERTI. Da marzo i 3 cantanti saranno in tour e quindi ora si preparano per tenere ben 100 live in tutto il globo: "Sicuramente sarà bellissimo portare le melodie del Maestro Morricone in un tour che si chiamerà 'Il Volo Sings Morricone and More', quindi porteremo non solo le melodie del Maestro Morricone ma anche i grandi classici, appunto, del nostro repertorio. È bellissimo poter girare il mondo, ecco questo è un grande privilegio, ci divertiamo, siamo in viaggio e tutto pesa molto meno, poi l'affetto del pubblico che ogni sera ci accoglie in ogni città e in ogni Paese ci fa sentire speciali, non vediamo l'ora di ripartire da marzo negli Stati Uniti, torneremo anche in Italia nel periodo estivo ma anche nei palazzetti a fine anno" svela Gianluca Ginoble, mentre Piero Barone spiega: "Ci si prepara con lezioni di canto, sana alimentazione e un po' di attività fisica".