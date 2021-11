Il Volo canta Ennio Morricone: ecco l'album e il tour 2022 con l'orchestra

Il nuovo album “Il Volo Sings Morricone” esce in tutto il mondo il 5 novembre, in attesa del tour internazionale con l'orchestra al via a marzo 2022. Il disco del trio è stato registrato con la collaborazione del violinista David Garrett in “La Califfa”, del violoncellista Stjepan Hauser dei 2Cellos in “Se”, del trombettista Chris Botti in “Come Sail Away” e del flautista Andrea Griminelli in “Nella fantasia” ma soprattutto con l’Orchestra Roma Sinfonietta diretta dal Maestro Rota. Nella tracklist c'è il brano inedito “I colori dell’amore” scritto da Andrea Morricone, figlio di Ennio.