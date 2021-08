Il Volo alla Mostra del Cinema di Venezia 2021

I tre artisti, poi, riceveranno anche il Premio speciale Tribute to Ennio Morricone. “Siamo onorati che Vittorio Storaro ci abbia chiamato per condividere l’emozione indescrivibile della musica del Maestro Ennio Morricone”, hanno dichiarato. “Ringraziamo il Filming Italy Best Movie Award per averci invitato al Festival del cinema di Venezia per ritirare un premio che mai come oggi vogliamo condividere con tutti coloro (team, tecnici, musicisti,… ma anche i nostri fan) che in questo difficile periodo ci hanno supportato nel nostro sentito desiderio di omaggiare il Maestro Morricone”, hanno concluso.