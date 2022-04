Il video-messaggio di Max Pezzali: “San Siro canta Max è confermato!”

Un breve video per dare ufficialmente la notizia che tanti fan aspettavano: Max Pezzali si fa vedere così sui social e annuncia che “San Siro canta Max” si farà. L’appuntamento con il doppio concerto allo stadio milanese è in programma, dopo gli ultimi rinvii, a luglio 2022: ad anticipare il grande evento, che vede Radio Italia solomusicaitaliana in veste di Radio Ufficiale, ci sarà anche la data Zero a Bibione.