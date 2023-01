Il video di Tiziano Ferro con i figli sulle note di “R()t()nda” con Thasup

“R()t()nda”, in realtà, faceva già parte di “c@ra++ere s?ec!@le”, l’ultimo disco di Thasup lanciato lo scorso settembre e in cui il giovane artista ha coinvolto tanti artisti tra cui lo stesso Tiziano Ferro: a lungo al numero 1 tra gli album più venduti in Italia, ha chiuso il 2022 ancora nella top 10.