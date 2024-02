Il tour negli stadi di Max Pezzali arriva anche a Bari: ecco la data al San Nicola

“Bari stiamo arrivando!”, ha scritto ancora l’artista, preannunciando un live a Bari che viene già presentato come una “bomba atomica”: la data da segnare in calendario è quella del 13 luglio 2024, allo stadio San Nicola. I biglietti saranno disponibili online dalle 15.00 domani, venerdì 2 febbraio, e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 11.00 di mercoledì 7 febbraio.