Il Tempo delle donne, Triennale Milano: l'inaugurazione con Achille Lauro

L'ottava edizione della festa-festival di Corriere della Sera racconta “Un altro genere di forza”, portando in scena una forza che intreccia flessibilità, coraggio, immaginazione, velocità, strategia. L'apertura è affidata agli incontri sull'Afghanistan con le atlete della squadra femminile di calcio di Herat e sulla violenza in occidente con il racconto del carabiniere che ha seguito il caso di Vanessa Zappalà. E ancora c'è spazio per Le Olimpiadi con Marcell Jacobs, le Paralimpiadi con Carlotta Grilli e per l'incontro con Maria Cristina Messa, ministro dell’Università e della Ricerca