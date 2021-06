Il Sorriso più grande di Alessandra Amoroso è per la sua nipotina

Da piccola, lei non aveva il poster di un calciatore in cameretta, ma quello di Leonardo DiCaprio. “Lo baciavo anche. È una cosa abbastanza imbarazzante, ma è la verità”. Infine ci ha raccontato come si tiene in splendida forma: “L’allenamento, come per i calciatori prima di una partita, è molto importante anche per i cantanti. Qui c’è un mondo, da gestire sul palco c’è tanta roba per l’emissione del suono e del fiato. Quindi bisogna allenarsi un bel po’ e fare riscaldamento prima di andare sul palco”.