Il ritorno di Raf è “Cherie”

“Con l’Estate novità in arrivo. Solo qualche giorno di riposo poi si comincia”, aveva scritto Raf postando una foto al mare. Promesse mantenute, visto che tra pochi giorni uscirà “Cherie”. “....in questi anni complicati, il futuro, non illudersi, presenta piedi nudi e mani vuote, ma noi lo accoglieremo senza dubbi e paure senza chiederci domani come sarà…..voglia di perderci, cherie, mi amor, la notte d’estate, si accende quando ridi, my sweet sweet love, hai voglia di ballare, ballare tutta la notte…”, ecco uno stralcio del testo del brano.