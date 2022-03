Il ritorno di Fabri Fibra: il nuovo disco “Caos” e il tour nei festival nel 2022

Il 18 marzo 2022 è la data che, tra poche settimane, segnerà l’attesissimo ritorno di Fabri Fibra sulla scena musicale. È fissata per questa giornata, infatti, la pubblicazione del suo nuovo album di inediti, intitolato “Caos”: il progetto lancerà anche il prossimo tour dell’artista nei principali festival italiani, con 10 appuntamenti già in programma per l’estate 2022.