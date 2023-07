Il regolamento di Sanremo 2024: tutte le novità e il programma delle serate

Il Festival proseguirà venerdì con la serata delle cover (9 febbraio). I cantanti in gara duetteranno con un collega fuori gara e potranno cantare qualsiasi brano italiano o internazionale uscito entro il 31 dicembre 2023. Gli artisti potranno scegliere anche un brano del proprio repertorio. Gli artisti che parteciperanno al Festival in coppia o in formazioni più numerose, potranno esibirsi anche senza un ospite.