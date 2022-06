Il regolamento del Festival di Sanremo 2023: confermati 25 Big in gara

Le canzoni in gara dei 25 Campioni saranno giudicate dal pubblico a casa attraverso il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e dalla Giuria Demoscopica (300 componenti).

Nella prima e seconda serata a votare sarà la giuria della sala stampa, tv, radio e web che voterà dividendosi in tre componenti autonome: un terzo per tv e carta stampata, un terzo per quella radio e un terzo per la giuria web.