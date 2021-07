Il più imitato è sempre Celentano: il portiere della Fiorentina lo fa così

Per l'occasione il portiere 38enne Antonio Rosati ha scelto probabilmente il suo cavallo di battaglia: ha interpretato “Il ragazzo della via Gluck”, la celebre canzone del 1966 che compie 55 anni nel 2021, e facendolo ha imitato molto bene la voce, le espressioni del viso di Celentano e la gestualità ma non solo; alla fine si è anche alzato in piedi ballando e accennando le tipiche movenze del “Il Molleggiato”.