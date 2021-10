FUORI ORA

“Nei tuoi occhi” è nella colonna sonora del film “Marilyn ha gli occhi neri”, al cinema da giovedì 14 ottobre. L’emozione di Francesca Michielin: “Non c’è niente di più emozionante che arrangiare un pezzo nella tua testa per più di un anno e poi sentirlo per davvero in the making”