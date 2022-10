Il nuovo tour dei Coma_Cose sarà “Un meraviglioso modo di incontrarsi”

In vista dei prossimi eventi e delle prossime novità, i Coma_Cose hanno aperto anche un canale Telegram in cui condivideranno news e informazioni in anteprima: per trovarlo, basta semplicemente digitare “Coma_Cose” nella barra di ricerca dell’applicazione di messaggistica. “Presto tocca cantare”, recita ad esempio uno degli ultimi messaggi pubblicati, che invita tutti gli iscritti ad acquistare i biglietti del tour, già in vendita da poche ore.