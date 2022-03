Il Logo di Radio Italia per la pace, a sostegno del popolo ucraino

Sei tir sono già partiti verso i confini del Paese e altrettanti partiranno nei prossimi giorni: una volta arrivati alla frontiera, i beni verranno portati in territorio ucraino grazie ai volontari di Colors For Peace, che sono già all’opera per organizzare anche un piccolo centro di accoglienza per ragazze madri. RFKI sta inoltre ospitando nella sua foresteria dieci profughi ucraini, la cui gestione è stata affidata dalla Prefettura alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Firenze.