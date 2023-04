Il grande ritorno dei Pooh all'Arena di Verona

I Pooh sono pronti a tornare all'Arena di Verona, 7 anni dopo l'ultima volta, con un doppio appuntamento in programma venerdì 29 e sabato 30 settembre. La suggestiva location ha più volte ospitato la storica band nel corso della sua carriera lunga quasi 60 anni. I due concerti evento, che seguiranno gli attesi appuntamenti negli stadi, saranno anche l'occasione per ricordare l'amico e collega Stefano D'Orazio, scomparso nel 2020.