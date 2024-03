Il Forum vibra più che mai con i Club Dogo. VIDEO & SCALETTA

Il cantante degli Articolo 31 non è stato l’unico ospite della serata di ieri e probabilmente non lo sarà neanche di questa sera: sul palco sono saliti pure Sfera Ebbasta per Milly e nuovamente Giuliano Palma per P.E.S (che, stando a Guè, è la prima vera hit dei Dogo). In video sono invece comparse Elodie per Soli a Milano e Arisa per Fragili. La sera precedente, l’artista di A fari spenti ha cantato (fisicamente) assieme ai tre che, con questi show, stanno ricordando a tutti di essere i "re" di Milano.