Ribadendo che il Festival e Sanremo sono due realtà indissolubili, il sindaco ha voluto sottolineare come gli organi competenti abbiano già valutato l'Ariston come adatto ad ospitare la kermesse, anche grazie al rispetto di tutte le misure di sicurezza: eventualmente in futuro si potrà pensare a una soluzione alternativa come il Palafestival,