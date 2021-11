Il docufilm sulla vita di Tiziano Ferro è uscito online nel 2020, guadagnando consensi nel nostro Paese e non solo: “Felice di rappresentare le creazioni italiane e ricevere un premio per il mio amato documentario 'Ferro'”, ha concluso il cantante. A Los Angeles, per il party della manifestazione, Tiziano ha portato con sé il marito Victor, come documentano alcuni scatti condivisi da lui stesso sui social; in più, l'artista ha incontrato amici come Elisabetta Canalis e Joe Bastianich, molto legato al nostro Paese.