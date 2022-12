Il dicembre perfetto di Marco Mengoni: ecco il Quarto Platino per "Parole in circolo"

Se possibile, il 2023 di Mengoni sarà ancora più entusiasmante dell'anno che si sta chiudendo in questi giorni. A dieci anni di distanza dal successo a Sanremo con il brano "L'essenziale", Marco tornerà in gara all'Ariston con l'inedito "Due vite". In estate farà il pieno di spettatori con il tour "Marco negli stadi 2023", che si chiuderà con la grande data dell'8 luglio di San Siro. Radio Italia solomusicaitaliana è radio ufficiale del tour.