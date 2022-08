Il Cremonini Indoor 2022 fa 5 sold out: nuove date a Roma e Milano

I biglietti sono esauriti, in particolare, per la data Zero a Mantova e per i primi appuntamenti previsti a Roma, Bologna e Milano. Per questo motivo, a grande richiesta, i concerti nella Capitale diventano 3 e quelli a Milano addirittura 4: i nuovi show andranno in scena, rispettivamente, il 4 e il 17 novembre 2022.