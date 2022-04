Intanto il 22 maggio Ermal è atteso al Salone Internazionale del libro di Torino. In quell'occasione presenterà nella Sala Blu del Lingotto Fiere il suo primo romanzo “Domani e per sempre”, ambientato in Albania: “Che onore e che emozione”, ha commentato l'artista su Instagram. L'esordio nelle librerie di Ermal Meta è fissato per il 19 maggio. Inoltre i diritti cinematografici sono già stati opzionati per una serie televisiva.