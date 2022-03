Il “Caos” di Fabri Fibra vola subito al primo posto degli album più venduti

“Caos” debutta al primo posto non solo dei dischi, ma anche dei vinili più acquistati in Italia, a una settimana esatta dalla sua pubblicazione, lo scorso venerdì 18 marzo. Il progetto, uscito a 5 anni di distanza da “Fenomeno”, è stato lanciato dal singolo “Propaganda”, già al terzo posto della classifica EarOne dei brani più trasmessi e la più alta nuova entrata in radio della settimana, ma anche dell’anno: la canzone è realizzata in collaborazione con Colapesce & Dimartino ed è, insieme a tutte le altre tracce di “Caos”, nella top 50 dei singoli più scaricati negli ultimi 7 giorni.