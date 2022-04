Alessandra Amoroso ha voluto essere la prima ad applaudire la notizia più bella per il calcio femminile, che presto diventerà uno sport professionistico a tutti gli effetti. La decisione è stata ratificata dal Consiglio Generale della Figc e sarà in vigore a partire dalla prossima stagione. Alessandra, che insieme a Radio Italia solomusicaitaliana è sempre al fianco del mondo del calcio femminile, è stata protagonista per l’occasione di un bell’articolo sul “Corriere della Sera”.