Il 5 marzo 1943 nasceva Lucio Battisti: il ricordo di Vasco Rossi

“Auguri Lucio”, ha scritto Ultimo sui social, riproponendo il filmato in bianco e nero di una delle rare interviste televisive di Battisti. Era il giugno 1970 e Lucio Battisti era ospite della trasmissione “Speciale Per Voi” di Renzo Arbore. Incalzato dalle domande del pubblico sulla sua voce fuori dai canoni, il grande cantautore aveva concluso così il discorso: “Io propongo delle cose. Vi emozionano? Vi piacciono sì o no? Bene, me fa piacere. Sotto maestro con la base!”. Pochi mesi dopo, sarebbe uscito proprio l'intramontabile singolo “Emozioni”.