I Tiromancino insieme a Enula nel nuovo singolo “Due rose”

Oltre al singolo, è uscito anche il videoclip del brano, diretto dallo stesso Federico Zampaglione. Nel video, che potete vedere su Radio Italia TV, la band suona su sedie di legno in riva a un lago, con Federico che canta dell’eterno inseguirsi in amore, accompagnandosi con una chitarra. Enula si muove in un bosco, dove nel finale raccoglie le due rose del titolo, simbolo di un amore sempre in bilico tra passione e fuga.