I The Kolors ci fanno venire voglia di live con un video teaser

I The Kolors hanno acceso la voglia di live con un video che preannuncia cosa accadrà al loro “Summer Tour 2022”. I concerti della band guidata da Stash arrivano dopo l’uscita del singolo nuovo “Blackout”. In tema di singoli, compie un anno una canzone speciale per i The Kolors, presentata per la prima volta dal vivo proprio a Radio Italia solomusicaitaliana.