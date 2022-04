I Sonohra ricantano “L’amore” 14 anni dopo la vittoria tra i Giovani di Sanremo

Dietro alla nuova versione de “L’amore”, c’è la voglia di ritornare alle origini e far riemergere le emozioni nate proprio sul palco dell’Ariston ormai 14 anni fa. In poco tempo, la canzone era stata in grado di diventare una hit internazionale, trascinando il suo album fino al Disco di Platino e arrivare al successo anche in America Latina, Stati Uniti e Giappone, oltre che nel resto d’Europa. Da oggi, venerdì 15 aprile, potete riascoltarla su Radio Italia solomusicaitaliana in una veste rinnovata.