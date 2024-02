I Ricchi e Poveri tornano in tour: doppia anteprima a Milano e Roma

L’annuncio arriva proprio sulla scia del successo del loro brano sanremese che, giorno dopo giorno, sta letteralmente conquistando i social. Il duo ha infatti registrato un aumento di oltre il 200% dei follower su TikTok, più di qualunque altro Big in gara all’ultimo Festival; sullo stesso social (e non solo), inoltre, “Ma non tutta la vita” è tra i brani più scelti per accompagnare video divertenti.