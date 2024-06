I Ricchi e Poveri: “Carlo Conti a Sanremo dopo Amadeus? Scelta ok, ha l’orecchio”

I Ricchi e Poveri stanno vivendo una nuova giovinezza artistica, mentre colleghi come Claudio Baglioni e Umberto Tozzi hanno annunciato la decisione di ritirarsi. “Quando un artista dice che appende il microfono al chiodo, non è vero di solito perché l’artista non appenderà mai il microfono al chiodo”, ha spiegato un’incredula Angela. “Può succedere ma è difficile, molto difficile. Questo lavoro ce l’hai dentro, ce l’hai nel cuore”, ha aggiunto Angelo.